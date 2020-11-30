Можливість локдауну зберігається, але точної дати немає, - Мендель

В Україні зберігається можливість введення повного локдауну за для боротьби з поширенням коронавірусу. Однак станом на сьогодні конкретної дати посилення карантину немає.

Про це заявила прес-секретар президента України Юлія Мендель у своєму Instagram.

За її словами, на необхідності введення в Україні локдауну сходяться думки і урядовців, і представників місцевої влади, але головна умова - сильне зростання захворюваності на коронавірус.

"Вивчаються всі можливі сценарії, прогнози, опрацьовуються можливості медичної системи та економіки. Загроза локдауну залежить від кожного з нас, зокрема: як ми дотримуємося заходів безпеки, чи наражаємо на небезпеку інших", - додала Мендель.

Нагадаємо, сьогодні в Офісі президента мала відбутися нарада за участі представників уряду та органів місцевого самоврядування. Нарада була організована для обговорення введення в Україні локдауну.

Пізніше деякі ЗМІ з посиланням на власні джерела почали називати можливі дати введення локдауну. Зокрема, можливими датами введення називалися 23 та 24 грудня.

Крім того, сьогодні глава парламенту Дмитро Разумков заявив, що не виключає введення локдауну в Україні. Він додав, що Рада також готується до можливого посилення карантину.

Додамо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов називав головну умову введення локдауну в Україні.