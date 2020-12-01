В ОП решают судьбу локдауна, а Санду потребовала вывести войска РФ из Приднестровья: новости за 30 ноября

В Украине сохраняется возможность введения полного локдауна, президент Молдовы Майя Санду потребовала вывести российские войска из Приднестровья, Укргидрометцентр дал прогноз на декабрь. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 30 ноября, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Назван победитель выборов мэра Черновцов

Во втором туре выборов мэра Черновцов победил бизнесмен Роман Кличук. Он обошел своего оппонента почти на 20%.

Сообщается, что кандидат от партии "Единая Альтернатива" Кличук набрал 59,54% голосов избирателей. За его оппонента Виталия Михайлишина проголосовали 37,5% избирателей.

Россия раскритиковала Францию за позицию по "формуле Штайнмайера"

Российская Федерация недовольна позицией Франции по так называемой "формуле Штайнмайера" и тем, что Украина может не включить ее в свое законодательство до конца 2020 года. Москва призывает Париж "более ответственно" относиться к роли посредника в мирном урегулировании на Донбассе.

В частности, российская сторона раскритиковала заявление МИД Франции, которым невключение формулы в закон об особом статусе Донбасса оправдано затянувшимися дискуссиями в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

На Донбассе военные снова сбили беспилотник боевиков

В понедельник, 30 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии на Донбассе. Оккупанты запустили через линию разграничения беспилотник.

В районе Водяного украинскими военными был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Квадро" с пересечением линии разграничения. Украинские военные сбили его выстрелами из стрелкового оружия.

Зеленский подал законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для ФОПов

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроект об отсрочке введения регистраторов расчетных операций (РРО). Также предлагается снизить штрафы и отменить возмещение покупателям за жалобу.

Отсрочка и снижение размера штрафов поясняются карантином, введенным для граждан.

Санду потребовала вывести войска РФ из Приднестровья

Избранный президент Молдовы Майя Санду выступает за вывод оперативной группы российских войск из непризнанного Приднестровья. Российские военные должны уйти вместе с боеприпасами, которые охраняют в регионе. Об этом она заявила на большой пресс-конференции.

В ответ на заявление Санду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такие высказывания угрожают дестабилизацией в регионе, а теме российских миротворцев следует воздержаться от "резких движений".

52-летний Антин Мухарский снова женился: супруга младше на 19 лет

Украинский телеведущий, актер и писатель Антин Мухарский женился на своей девушке Елизавете Бельской, с которой встречался шесть лет. Избранница украинского актера, писателя и музыканта на 19 лет младше него.

Пара познакомилась еще в 2011 году, когда Антин состоял в браке со Снежаной Егоровой. Встречаться пара началась в 214 году. Об этом Антин рассказал в программе "Зірковий шлях".

Укргидрометцентр дал прогноз на декабрь

В первый зимний месяц на почти всей территории Украины образуется снежный покров.

В декабре 2020 года средняя месячная температура ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (в Крыму до 4 градусов тепла). Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.