Укргідрометцентр дав прогноз на грудень

У перший зимовий місяць на майже всій території України утворюється сніговий покрив

У грудні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (в Криму до 4 градусів тепла). Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Відповідний прогноз розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 32-82 мм, на Закарпатті та в горах Криму до 108-132 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

За даними синоптиків, зазвичай у грудні на більшій частині території України утворюється сніговий покрив, лише на крайньому півдні він встановлюється не кожного року.

"У грудні ймовірні сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, під час відлиг - тумани та ожеледь", - йдеться в повідомленні.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що абсолютний максимум температури повітря у грудні становить 10-18 градусів тепла, у південній частині та на Прикарпатті місцями 19-20 градусів, в Криму до 25 градусів. Абсолютний мінімум - 21-37 градусів морозу, у південних областях 17-28 градусів морозу. Середня місячна кількість опадів складає 33-67 мм, на Закарпатті та місцями в гірських районах 62-142 мм.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 листопада, у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до 3,4 градусів морозу. Це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 16 квітня - загалом 215 днів.

За прогнозом Укргідрометцентру, в листопаді 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 1-8 градусів тепла (в горах 0-3 градусів тепла). У західних областях це близько середніх багаторічних значень, на решті території - на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.