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Загроза дестабілізації: у Путіна відповіли на заяви Санду щодо Придністров'я

Новость на русском → Москва, Понеділок 30 листопада 2020 12:26
Загроза дестабілізації: у Путіна відповіли на заяви Санду щодо Придністров'я Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Заяви обраного президента Молдови Майї Санду щодо Придністров'я загрожують дестабілізації в регіоні. В темі російських миротворців слід утриматися від "різких рухів".

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

За його словами, зміна статусу-кво в Придністров'ї може призвести до серйозної дестабілізації.

"Тому ми розраховуємо, що це все буде обговорюватися і не буде робитися жодних різких рухів у цьому плані", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, раніше Санду вимагала вивести оперативну групу російських військ з невизнаного Придністров'я разом з боєприпасами, які вона охороняє. Крім того, вона виступила за зміну формату миротворчої місії і вважає, що російських миротворців мають замінити на поліцейську місію ОБСЄ.

Зазначимо, раніше Санду запропонувала Україні врахувати досвід Молдови в Придністров'ї. За її словами, Київ міг би на основі цього досвіду скорегувати політику щодо окупованого Донбасу. Зокрема, вона нагадала, що Кишинів погодився на діалог з Тирасполем і надав бізнесу в цьому регіоні право вільного експорту до країн Європейського союзу.

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