Санду вимагаэ вивести війська РФ з Придністров'я

Обраний президент Молдови Майя Санду виступає за виведення оперативної групи російських військ з невизнаного Придністров'я. Російські військові мають піти разом з боєприпасами, які охороняють в регіоні.

Про це вона заявила на великій прес-конференції.

"Коли ми говоримо про присутність російських військ в ПМР (так звана Придністровська молдавська республіка, - ред.) - це оперативна група РФ, щодо якої немає угоди про присутність їх на території Республіки Молдова, і позиція Молдови й надалі буде ґрунтуватися на виведенні цієї групи", - зазначила Санду.

За її словами, вимога вивести війська - це не просто декларації.

"Це необхідність. Буду працювати з Росією стільки, скільки треба, щоб вирішити питання вивозу зброї та виведення військ", - додала Санду.

Нагадаємо, Санду регулярно виступає з заявами про неприпустимість розміщення російських військ в Придністров'ї.

"Ця оперативна група має бути виведена, боєприпаси повинні бути вивезені. Дуже важливо відновити територіальну цілісність і незалежність Республіки Молдова", - заявляла вона.

При цьому в МЗС Росії її заяви сприймають як "підрив зусиль щодо мирного врегулювання".