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На Донбасі військові знову збили безпілотник бойовиків

Новость на русском → Донбас, Понеділок 30 листопада 2020 17:20
На Донбасі військові знову збили безпілотник бойовиків Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 30 листопада, збройні формування Російської Федерації і її найманці двічі порушили домовленості Тристоронньої контактної групи про перемир'я на Донбасі. Окупанти запустили через лінію розмежування безпілотник.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

В районі Водяного українськими військовими був зафіксований проліт ворожого безпілотника типу "Квадро" з перетином лінії розмежування. Українські військові збили його пострілами зі стрілецької зброї.

Крім того, бойовики обстріляли українські позиції поблизу населеного пункту Водяне. Окупанти відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

При цьому ситуація в районі ООС залишається контрольованою. В результаті обстрілу ворожих ні один український військовий не постраждав.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 листопада, бойовики чотири рази порушили перемир'я. У свою чергу українські військові збили безпілотник бойовиків.

Крім того, в Україні зниклими безвісти вважаються 69 військовослужбовців Збройних сил України.

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На Донбасі військові знову збили безпілотник бойовиків
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