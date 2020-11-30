Зеленський подав законопроект про відтермінування касових апаратів для ФОПів

Відтермінування та зниження розміру штрафів пояснюються карантином, запровадженим для громадян

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної ради законопроект щодо відтермінування запровадження реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Також пропонується знизити штрафи та скасувати відшкодування покупцям за скаргу.

Відповідний законопроект №4439 зареєстрований у парламенті.

Законопроектом пропонується:

відтермінувати з 1 квітня 2021 року до 1 січня 2022 року обов’язкове застосування РРО (ПРРО) для фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку другої - четвертої груп.

скасувати механізм компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення порядку проведення розрахункових операцій частини суми штрафів;

скасувати штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО, та за відсутність попереднього програмування товарів в РРО (ПРРО);

подовжити на рік (до 1 січня 2022 року) застосування понижених розмірів штрафів за порушення окремих вимог закону щодо використання програмних реєстраторів розрахункових операцій.

запровадити поняття "дистанційні послуги" та передбачити незастосування РРО (ПРРО) під час надання дистанційних послуг, розрахунки за які здійснюються виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, через запровадження карантинних обмежень для боротьби з COVID-19 виникла необхідність відтермінування та уточнення окремих положень законів про впровадження РРО.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 листопада, Верховна рада провалила законопроект №4313-д про відстрочку касових апаратів для фізичних осіб-підприємців.

Нагадаємо, Кабінет міністрів відновив програму виплат на дітей фізичних осіб-підприємців. Виплати відновлені для першої та другої групи платників єдиного податку в листопаді-грудні 2020 року.