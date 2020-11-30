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Росія розкритикувала Францію за позицію щодо "формули Штайнмаєра"

Новость на русском → Москва, Понеділок 30 листопада 2020 12:59
Росія розкритикувала Францію за позицію щодо "формули Штайнмаєра" Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (kremlin ru)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація незадоволена позицією Франції щодо так званої "формулою Штайнмаєра" і тим, що Україна може не включити її у своє законодавство до кінця 2020 року. Москва закликає Париж "більш відповідально" ставитися до ролі посередника у мирному врегулюванні на Донбасі.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Міністерства закордонних справ Росії.

Зокрема, російська сторона розкритикувала заяву МЗС Франції, яким невключення формули до закону про особливий статус Донбасу виправдано тривалими дискусіями в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Москва підкреслює, що "формула Штайнмаєра" визначає компромісний порядок набуття чинності закону про особливий статус Донбасу. На тимчасовій основі він набирає чинності у день проведення місцевих виборів, а на постійній - після позитивного висновку ОБСЄ.

"Цей компроміс був поступкою Донбасу, який погоджується повернутися до складу України тільки на умовах надання йому особливого статусу. У грудні 2019 року нормандський саміт у Парижі доручив інкорпорувати "формулу Штайнмаєра" до українського законодавства", - йдеться в заяві.

МЗС Росії зазначає, що для виконання цієї умови необхідна лише законотворча робота Верховної ради.

Нагадаємо, раніше радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що "формулу Штайнмаєра" навряд чи встигнуть включити до закону про особливий статус Донбасу, відповідно, документ продовжать без неї.

МЗС Франції підкреслив, що українська сторона виносила це питання на обговорення в ТКГ.

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