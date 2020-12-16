Молдова підвищила статус російської мови. Чиновників зобов'язали говорити російською

Парламент Молдови остаточно повернув російській мові особливий статус. Закон прийнято з ініціативи прихильників чинного президента Ігоря Додона, який найближчим часом поступиться постом Майї Санду.

Про це повідомляє місцеве видання newsmaker.

Повідомляється, що скандальний закон про статус російської мови прийняли у другому читанні. Згідно з документом, громадяни зможуть російською мовою звертатися до органів державної влади, державних установ, підприємств та організацій і, відповідно, отримувати відповіді мовою звернення.

Також чиновників зобов'язали за запитом громадян надавати переклад документів російською. Окремо зазначається, що відповідальність за порушення цього закону несуть керівники органів державної влади, державних і місцевих адміністрацій, громадських об'єднань, а також підприємств, установ і організацій.

Відзначимо, в 2018 році російська мова в Молдові втратила такий статус після того, як Конституційний суд визнав застарілим діючий закон "Про функціонування мов на території МРСР".

Як вважають експерти, реалізація закону про статус російської мови в Молдові не буде стимулювати національні меншини до вивчення румунської мови. Також існує можливий ризик конфліктів між етнічними групами.

Нагадаємо, раніше президент Ігор Додон обіцяв до інавгурації Майї Санду підвищити статус російської мови в Молдові.

На початку грудня парламент Молдови схвалив у першому читанні законопроект про статус російської мови і погодив повернення російського ТБ.