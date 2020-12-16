ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Локдаун не скасуємо": у Кабміні відреагували на протест ФОПів в Києві

Новость на русском → Київ, Середа 16 грудня 2020 14:23
"Локдаун не скасуємо": у Кабміні відреагували на протест ФОПів в Києві Фото: Ігор Петрашко (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко відреагував на акції протесту руху SaveФОП. Скасувати локдаун на вимогу протестувальників не вдасться.

Про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".

За його словами, з 1 січня повинні були вступити в дію багато жорстких обмежень для бізнесу, але їх перенесли у часі на рік, крім ризикових груп товарів.

"В Україні ФОПи стали великою частиною економіки. Ми з розумінням ставимося до підприємців, проводимо з ними консультацію. Міністерство економіки активно бере участь у розробці змін про відстрочку обов'язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) платниками єдиного податку, які були прийняті", - заявив він.

За його словами, в уряді ведуть діалог і зустрічі з представниками асоціацій, які представляють ФОПів.

"Дивіться, скасувати локдаун неможливо. Як ми бачимо, локдаун йде по всім країнам і він йде в більш жорсткій формі, ніж у нас", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора акція протесту ФОПів почалася під Радою, потім мітингувальники пішли на Банкову, а вже звідти на Майдан, де розгорнули наметове містечко.

Увечері силовики спробували демонтувати встановлені на Майдані намети. В результаті виникли сутички. Спочатку було відомо про щонайменше двох постраждалих.

Також поліція повідомляла про 40 постраждалих правоохоронців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика протест Локдаун
NEWS
У Зеленського розповіли, чи будуть судити українських військових в Гаазі
Олег Черниш, Анастасия Рокитна У Зеленського розповіли, чи будуть судити українських військових в Гаазі
DAILY
Гаага чекає. Що означає рішення Міжнародного кримінального суду по Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гаага чекає. Що означає рішення Міжнародного кримінального суду по Україні