"Локдаун не скасуємо": у Кабміні відреагували на протест ФОПів в Києві

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко відреагував на акції протесту руху SaveФОП. Скасувати локдаун на вимогу протестувальників не вдасться.

Про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".

За його словами, з 1 січня повинні були вступити в дію багато жорстких обмежень для бізнесу, але їх перенесли у часі на рік, крім ризикових груп товарів.

"В Україні ФОПи стали великою частиною економіки. Ми з розумінням ставимося до підприємців, проводимо з ними консультацію. Міністерство економіки активно бере участь у розробці змін про відстрочку обов'язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) платниками єдиного податку, які були прийняті", - заявив він.

За його словами, в уряді ведуть діалог і зустрічі з представниками асоціацій, які представляють ФОПів.

"Дивіться, скасувати локдаун неможливо. Як ми бачимо, локдаун йде по всім країнам і він йде в більш жорсткій формі, ніж у нас", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора акція протесту ФОПів почалася під Радою, потім мітингувальники пішли на Банкову, а вже звідти на Майдан, де розгорнули наметове містечко.

Увечері силовики спробували демонтувати встановлені на Майдані намети. В результаті виникли сутички. Спочатку було відомо про щонайменше двох постраждалих.

Також поліція повідомляла про 40 постраждалих правоохоронців.