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Комітет ВР не підтримав призначення Шкарлета міністром освіти

Новость на русском → Київ, Середа 16 грудня 2020 16:52
Комітет ВР не підтримав призначення Шкарлета міністром освіти Фото: Сергій Шкарлет (mon.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки України. Зараз Шкарлет тимчасово виконує обов'язки глави Міносвіти.

Про це повідомила секретар парламентського комітету, нардеп Наталія Піпа на сторінці у Facebook.

За її словами, профільний комітет рекомендував Верховній раді завтра визначитися, чи підтримувати кандидатуру Шкарлета, чи ні.

"Комітет не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти", - написала нардеп.

Вона також опублікувала результати сьогоднішнього голосування профільного комітету. Так, з 11 осіб, які голосували, лише 5 підтримали кандидатуру Шкарлета.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в уряді можуть з'явитися нові міністри. Зокрема, у Верховній раді планують призначити міністрів освіти та енергетики. У "Слузі народу" також розповіли, кого можуть призначити в Кабмін.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні уряду прем'єр Денис Шмигаль заявив, що представить кандидатів на посади міністра освіти та міністра енергетики.

Додамо, призначити нових міністрів можуть на засіданні парламенту 17-18 грудня.

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