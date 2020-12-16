Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на виборах в Раду

Президентська партія поступово втрачає підтримку

Якби вибори до Верховної ради відбувалися на початку грудня 2020 року, до парламенту потрапили б чотири партії. Найвищі шанси подолати 5%-й бар'єр мають "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа - За життя" та "Батьківщина".

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором, партію "Слуга народу" підтримують 26,5% респондентів.

Далі йдуть:

"Європейська Солідарність" - 19,5%,

"Опозиційна платформа - За життя" - 17,7%,

"Батьківщина" - 8,8%.

Також мають шанси потрапити в Раду партії "Сила і честь" (4,8%) та "Українська стратегія Гройсмана" (3,8%).

Рейтинг решти партій менше 3%.

Якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі, за яку політичну партію Ви б проголосували?

Дослідження проведене Центром Разумкова з 4 по 9 грудня 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби вибори до Верховної ради відбувалися на початку листопада 2020 року, до парламенту потрапили б чотири партії. Партію "Слуга народу" підтримували 27,9% респондентів.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, якби президентські вибори відбувалися на початку грудня 2020 року, у першому турі найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 28,0%