Офіс генпрокурора саботує справу "Роттердам+", - НАБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) заявило про достатню кількість доказів по справі "Роттердам+". У НАБУ вважають, що нинішній прокурор у справі не здатний довести її до суду.

Про це повідомляє прес-служба Бюро.

У заяві НАБУ говориться, що прокурор, незважаючи на шість обґрунтованих підозр, на фінальній стадії розслідування вирішив закрити провадження, тим самим "позбавивши державу навіть шансу на перемогу в змагальному процесі, що стало б основою для подальшого відшкодування шкоди".

"Цілком природньо, що за таких обставин слідство наполягає на зміні прокурора. Однак це просте і очевидне з точки зору здорового глузду рішення Офіс генерального прокурора саботує", - йдеться в заяві Бюро.

Нагадаємо, старший прокурор групи прокурорів САП Віталій Пономаренко раніше заявив, що досудове розслідування не змогло встановити жодних збитків від дії формули "Роттердам+".

У листопаді Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду остаточно визнала законним і обґрунтованим закриття справи "Роттердам+". Вона була закрита прокуратурою 28 серпня через відсутність складу злочину

У вересні ВАКС визнав закриття справи "Роттердам+" повністю законним.

Проте 27 жовтня ВАКС переглянув своє рішення у справі "Роттердам+" і скасував постанову прокуратури про закриття справи.