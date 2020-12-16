У Канаді не вірять, що літак МАУ в Ірані збили через людську помилку

Міністр закордонних справ Канади Жан-Філіп Шампань не вірить, що літак "Міжнародних авіаліній України" був збитий в Ірані через людську помилку. При цьому він не став озвучувати версії катастрофи.

Про це Шампань заявив в інтерв'ю CBC News.

Канада не вірить у версію Ірану про причини катастрофи рейсу МАУ.

"Ми повинні дати процесові йти своєю чергою. Але хочу сказати, що ми бачили, як по літаку були випущені ракети, і, на мою думку, це викликає багато питань", - сказав Шампань.

МЗС Канади висловили занепокоєння якістю інформації про розслідування катастрофи, наданої іранською стороною.

"Я буду піддавати сумніву все, що вони говорять, тому що я нічого не приймаю за чисту монету", - додав Шампань.

Він зазначив, що зараз складно розібратися в причинах катастрофи, тому, що Іран не надає Канаді доступ до свідків, доказів і підозрюваним.

Нагадаємо, іранські військові збили літак української авіакомпанії 8 січня 2020 року двома ракетами класу "земля-повітря". В результаті загинуло 176 осіб. Влада Тегерана три дні заперечувала ракетний удар, але в підсумку підтвердила його.

Раніше Іран заявив, що виділить 200 млн євро на компенсації за катастрофу МАУ. Пізніше Іран відкликав пропозицію про виплату компенсацій сім'ям загиблих у катастрофі.

Як повідомляло РБК-Україна, у разі, якщо переговорний процес зайде в глухий кут, Україна може піти в суд ООН у зв'язку з катастрофою МАУ. Поки обіцянки Ірану залишаються не реалізованими.