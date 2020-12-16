ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Канаді не вірять, що літак МАУ в Ірані збили через людську помилку

Новость на русском → Середа 16 грудня 2020 09:37
У Канаді не вірять, що літак МАУ в Ірані збили через людську помилку Фото: Жан-Філіп Шампань (facebook.com/FPChampagneSMC)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністр закордонних справ Канади Жан-Філіп Шампань не вірить, що літак "Міжнародних авіаліній України" був збитий в Ірані через людську помилку. При цьому він не став озвучувати версії катастрофи.

Про це Шампань заявив в інтерв'ю CBC News.

Канада не вірить у версію Ірану про причини катастрофи рейсу МАУ.

"Ми повинні дати процесові йти своєю чергою. Але хочу сказати, що ми бачили, як по літаку були випущені ракети, і, на мою думку, це викликає багато питань", - сказав Шампань.

МЗС Канади висловили занепокоєння якістю інформації про розслідування катастрофи, наданої іранською стороною.

"Я буду піддавати сумніву все, що вони говорять, тому що я нічого не приймаю за чисту монету", - додав Шампань.

Він зазначив, що зараз складно розібратися в причинах катастрофи, тому, що Іран не надає Канаді доступ до свідків, доказів і підозрюваним.

Нагадаємо, іранські військові збили літак української авіакомпанії 8 січня 2020 року двома ракетами класу "земля-повітря". В результаті загинуло 176 осіб. Влада Тегерана три дні заперечувала ракетний удар, але в підсумку підтвердила його.

Раніше Іран заявив, що виділить 200 млн євро на компенсації за катастрофу МАУ. Пізніше Іран відкликав пропозицію про виплату компенсацій сім'ям загиблих у катастрофі.

Як повідомляло РБК-Україна, у разі, якщо переговорний процес зайде в глухий кут, Україна може піти в суд ООН у зв'язку з катастрофою МАУ. Поки обіцянки Ірану залишаються не реалізованими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Міжнародні авіалінії України катастрофа Канада Іран
NEWS
У Зеленського розповіли, чи будуть судити українських військових в Гаазі
Олег Черниш, Анастасия Рокитна У Зеленського розповіли, чи будуть судити українських військових в Гаазі
DAILY
Гаага чекає. Що означає рішення Міжнародного кримінального суду по Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гаага чекає. Що означає рішення Міжнародного кримінального суду по Україні