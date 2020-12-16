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Кулеба про діалог з Росією: ця розмова дуже потрібна

Новость на русском → Київ, Середа 16 грудня 2020 12:11
Кулеба про діалог з Росією: ця розмова дуже потрібна Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що діалог з Росією необхідний для будування стратегії. Втім, українське суспільство не готове до цього.

Про це голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив на конференції "Дипломатія-2021".

За його словами, Україні не втекти від географії і українцям потрібно це розуміти.

"В суспільстві забагато емоцій, щоби говорити про Росію - тому будь-хто, хто говоритиме про це, буде замаркований як зрадник чи як фанатик - але ця розмова дуже потрібна. Без стратегії щодо Росії не буде ні безпеки, ні процвітання України", - вважає Кулеба.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк заявив, що зустріч "нормандської четвірки" на рівні політичних радників повинна відбутися найближчим часом. Така зустріч можлива після 14 грудня.

Зазначимо, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що не бачить підстав для проведення нормандської зустрічі в 2021 році.

Також РБК-Україна писало, що Росія виключила можливість проведення зустрічі лідерів нормандського формату найближчим часом.

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