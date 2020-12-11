Захват заложников в Мариуполе и обыски из-за хищений в Кривом Роге: новости за 10 декабря

Украинские власти рассматривают вопрос обеспечения бесплатной вакциной от COVID всех граждан, в Мариуполе мужчина захватил заложников в банке, в Кривом Роге прошли массовые обыски из-за хищений на школах и больницах. Подробнее о том, что произошло в четверг, 10 декабря - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине: последние новости

Венецианская комиссия дала рекомендации по реформе КСУ

Венецианская комиссия опубликовала еще один вывод по ситуации с Конституционным судом Украины. В нем рекомендуют Верховной раде четче прописать ситуации, в которых может быть ограничена деятельность КСУ, а судьям Конституционного суда - конкретно указывать причины неконституционности того или иного закона.

Об этом идет речь в тексте заявления комиссии. В нем сказано, что решения, принятые КСУ по антикоррупционным статьям, стали индикатором необходимости реформы суда.

В Мариуполе мужчина захватил заложников в банке и угрожал подорвать здание

В Мариуполе мужчина захватил отделение банка. Он угрожал подорвать здание и требовал приехать журналистов и руководство полиции города.

С мужчиной начали переговоры двое сотрудников полиции и КОРДа, которые предложили обменять двух женщин на себя. Но захватчик отказался, вел себя агрессивно и выдвинул новые условия - позвонить в город Торецк, где он жил раньше. После этого было решено задерживать злоумышленника. 30-летний мужчина из Торецка был задержан и обезврежен, а заложницы освобождены.

В Кривом Роге прошли массовые обыски из-за хищений на школах и больницах

В Кривом Роге провели массовые обыски в деле о хищении бюджетных средств. По данным следствия, местный чиновник причастен к растрате 6 млн гривен на ремонте школ и больниц. Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции.

Сообщается, что в деле фигурируют чиновник Криворожского городского совета, директор частного предприятия и еще четыре человека. Всем им сообщили о подозрении.

С Эрдоганом и турецкими военными: в Баку прошел парад в честь победы в Карабахе

В столице Азербайджана Баку в четверг. 10 декабря, состоялся военный парад в честь окончания боевых действий в Нагорном Карабахе. На параде присутствовали президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

Тем временем в Армении снова протестовали граждане с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Активисты требовали от премьер-министра объяснений, почему он сдал территории Карабаха.

Израиль договорился наладить отношения с еще одной арабской страной

Израиль и Марокко договорились установить дипломатические отношения. Это четвертая арабская страна, которая за последнее время пошла на сближение с Израилем. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Сообщается, что это стало частью трехсторонних соглашений, в рамках которых США также признают суверенитет Марокко над Западной Сахарой.

В Киеве гололед привел к настоящему апокалипсису на дорогах: видео и фото аварий

В Киеве ледяной дождь превратил дороги в катки, и на автомагистралях образовался гололед, что привело вечером 10 декабря к немалому количеству ДТП. Сложные погодные условия и масса аварий привели также к большим пробкам в разных районах столицы.

Водители и очевидцы, а также полицейские публикуют в сети видео и фото с заторами и дорожными происшествиями.

Рейтинг ФИФА: сборная Украины в топ-25 сильнейших по итогам 2020 года

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала заключительный рейтинг национальных сборных по итогам 2020 года. Украина занимает в нем 24 место. Список сильнейших команд опубликован на сайте организации.

В связи с тем, что с момента последнего обновления не было международных пауз, положение большинства команд не изменилось. По сравнению с предыдущим рейтингом Украины сохранила позицию и имеет 1521 балл. Среди представителей УЕФА национальная команда на 16 месте.