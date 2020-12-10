ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рейтинг ФИФА: сборная Украины в топ-25 сильнейших по итогам 2020 года

Новина українською → Цюрих, Четверг 10 декабря 2020 11:33
Рейтинг ФИФА: сборная Украины в топ-25 сильнейших по итогам 2020 года Фото: игроки сборной Украины (facebook.com/uafukraine)
Автор: Вера Олейник

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала заключительный рейтинг национальных сборных по итогам 2020 года. Украина занимает в нем 24 место.

Список сильнейших команд опубликован на сайте организации.

В связи с тем, что с момента последнего обновления не было международных пауз, положение большинства команд не изменилось. По сравнению с предыдущим рейтингом Украины сохранила позицию и имеет 1521 балл. Среди представителей УЕФА национальная команда на 16 месте.

В третий раз подряд итоговый рейтинг года возглавляет сборная Бельгии. Действующие чемпионы мира французы занимают второе место. Далее располагаются Бразилия, Англия и Португалия. В десятку лучших сборных мира также вошли Испания, Аргентина, Уругвай, Мексика и Италия.

В отчете отмечается, что в 2020 году в мире состоялось всего 352 международных матча, что является самым низким показателем с 1987 года. По сравнению с этим, в 2019 году ФИФА организовала рекордные 1082 матча сборных.

Следующий рейтинг ФИФА будет опубликован 18 февраля 2021 года.

Напомним, Украина обжаловала техническое поражение в матче Лиги наций против сборной Швейцарии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спорт Сборная Украины ФИФА рейтинг
NEWS
В Кабмине ждут дату миссии МВФ в ближайшие дни
Юлия Струкпарламентский редактор В Кабмине ждут дату миссии МВФ в ближайшие дни
DAILY
Елена Шуляк: Коррупционная "такса" в строительстве выросла в три раза
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Елена Шуляк: Коррупционная "такса" в строительстве выросла в три раза