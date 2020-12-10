Рейтинг ФИФА: сборная Украины в топ-25 сильнейших по итогам 2020 года

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала заключительный рейтинг национальных сборных по итогам 2020 года. Украина занимает в нем 24 место.

Список сильнейших команд опубликован на сайте организации.

В связи с тем, что с момента последнего обновления не было международных пауз, положение большинства команд не изменилось. По сравнению с предыдущим рейтингом Украины сохранила позицию и имеет 1521 балл. Среди представителей УЕФА национальная команда на 16 месте.

В третий раз подряд итоговый рейтинг года возглавляет сборная Бельгии. Действующие чемпионы мира французы занимают второе место. Далее располагаются Бразилия, Англия и Португалия. В десятку лучших сборных мира также вошли Испания, Аргентина, Уругвай, Мексика и Италия.

NEW #FIFARANKING



Belgium end a 3rd year on top

Hungary 2020's biggest climbers



In the final Ranking of 2020, we look at the big winners from a difficult and disrupted year in international football



https://t.co/PP96OETqZc pic.twitter.com/oiPRmm5lvu — FIFA.com (@FIFAcom) December 10, 2020

В отчете отмечается, что в 2020 году в мире состоялось всего 352 международных матча, что является самым низким показателем с 1987 года. По сравнению с этим, в 2019 году ФИФА организовала рекордные 1082 матча сборных.

Следующий рейтинг ФИФА будет опубликован 18 февраля 2021 года.

Напомним, Украина обжаловала техническое поражение в матче Лиги наций против сборной Швейцарии.