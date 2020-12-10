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В Кривом Роге прошли массовые обыски из-за хищений на школах и больницах

Новина українською → Кривой Рог, Четверг 10 декабря 2020 13:51
В Кривом Роге прошли массовые обыски из-за хищений на школах и больницах Фото: в Кривом Роге провели обыски (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Кривом Роге провели массовые обыски в деле о хищении бюджетных средств. По данным следствия, местный чиновник причастен к растрате 6 млн гривен на ремонте школ и больниц.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции.

Сообщается, что в деле фигурируют чиновник Криворожского городского совета, директор частного предприятия и еще четыре человека. Всем им сообщили о подозрении.

По данным следствия, в течение 2019-2020 годов в Кривом Роге на строительстве и реконструкции школ и больниц более чем в два раза завысили стоимость использованных строительных материалов. Ущерб от схем на пяти объектах оценивают в свыше 6 млн гривен. Деньги были легализованы через покупку автомобилей премиум-класса.

По этому делу провели 49 санкционированных обысков на рабочих местах и по месту жительства фигурантов. Изъяты документы, черновые записи, деньги, компьютерная и другая оргтехника. Также изъяты автомобили общей стоимостью почти 5 млн гривен.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Фото: обыски в Кривом Роге (npu.gov.ua)

Напомним, ранее прошли обыски в "Укроборонпроме" по делу о государственной измене.

До этого массовые обыски прошли в лесхозах Киевской области.

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