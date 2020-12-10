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Израиль договорился наладить отношения с еще одной арабской страной

Новина українською → Тель-Авив, Четверг 10 декабря 2020 18:29
Израиль договорился наладить отношения с еще одной арабской страной Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Израиль и Марокко договорились установить дипломатические отношения. Это четвертая арабская страна, которая за последнее время пошла на сближение с Израилем.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Сообщается, что это стало частью трехсторонних соглашений, в рамках которых США также признают суверенитет Марокко над Западной Сахарой.

По словам высокопоставленного американского чиновника, президент США Дональд Трамп уже скрепил соглашение телефонным разговором с королем Марокко Мохаммедом VI. В соответствии с документом, официальный Рабат установит полные дипломатические отношения и возобновит контакты с Израилем, откроет для него свое небо и обеспечит прямые рейсы.

В заявлении Белого дома после разговора между Трампом и королем Марокко говорится, что Трамп подтвердил поддержку предложения Марокко об автономии как единственной основе для решения спора о статусе Западной Сахары.

Напомним, ранее Израиль и Бахрейн установили дипломатические отношения.

Кроме того, стало известно о нормализации отношений с Суданом. До этого соответствующие соглашения были подписаны с ОАЭ.

Отметим, исторически отношения Израиля с Марокко были более теплыми, чем с рядом других арабских стран, с которыми Израиль периодически воевал. В частности, в 1970-х король Марокко осуществлял посредничество.

В 1994 году Марокко и Израиль установили дипломатические отношения. Но в 2000 году они были разорваны в связи с началом Второй палестинской интифады - войны палестинских арабов против Израиля на территории Западного берега реки Иордан и Сектора Газа.

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