Захоплення заручників в Маріуполі і масові обшуки через розкрадання в Кривому Розі: новини за 10 грудня

Українська влада розглядає питання забезпечення безкоштовного вакциною від COVID всіх громадян, в Маріуполі чоловік захопив заручників у банку, в Кривому Розі пройшли масові обшуки через розкрадання в школах та лікарнях. Детальніше про те, що сталося у четвер, 10 грудня - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні: останні новини

Венеціанська комісія дала рекомендації щодо реформи КСУ

Венеціанська комісія опублікувала ще один висновок щодо ситуації з Конституційним судом України. У ньому рекомендують Верховній раді чіткіше прописати ситуації, в яких може бути обмежена діяльність КСУ, а суддям Конституційного суду - конкретно вказувати причини неконституційності того чи іншого закону.

Про це йдеться в тексті заяви комісії. У ньому сказано, що рішення, прийняті КСУ щодо антикорупційних статей, стали індикатором необхідності реформи суду.

У Маріуполі чоловік захопив заручників у банку і погрожував підірвати будівлю

У Маріуполі чоловік захопив відділення банку. Він погрожував підірвати будівлю і вимагав приїхати журналістів і керівництво поліції міста.

З чоловіком почали переговори двоє співробітників поліції і КОРДу, які запропонували обміняти двох жінок на себе. Але загарбник відмовився, поводив себе агресивно і висунув нові умови - зателефонувати у місто Торецьк, де він жив раніше. Після цього було вирішено затримувати зловмисника. 30-річний чоловік з Торецка був затриманий і знешкоджений, а заручниці звільнені.

У Кривому Розі пройшли масові обшуки через розкрадання на школах і лікарнях

У Кривому Розі провели масові обшуки у справі про розкрадання бюджетних коштів. За даними слідства, місцевий чиновник причетний до розтрати 6 млн гривень на ремонт шкіл і лікарень. Про це йдеться в повідомленні на сайті Національної поліції.

Повідомляється, що в справі фігурують чиновник Криворізької міської ради, директор приватного підприємства і ще чотири людини. Всім їм повідомили про підозру.

З Ердоганом і турецькими військовими: в Баку пройшов парад на честь перемоги в Карабасі

У столиці Азербайджану Баку сьогодні відбувся військовий парад на честь закінчення бойових дій в Нагірному Карабасі. На параді були присутні президенти Азербайджану і Туреччини Ільхам Алієв і Реджеп Таїп Ердоган.

Тим часом у Вірменії знову протестували громадяни з вимогою відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Активісти вимагають від прем'єр-міністра пояснень, чому він здав території Карабаху.

Ізраїль домовився налагодити відносини з ще однією арабською країною

Ізраїль і Марокко домовилися встановити дипломатичні відносини. Це четверта арабська країна, яка останнім часом пішла на зближення з Ізраїлем. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Повідомляється, що це стало частиною тристоронніх угод, в рамках яких США також визнають суверенітет Марокко над Західною Сахарою.

У Києві ожеледиця призвела до справжнього апокаліпсису на дорогах: відео та фото аварій

У Києві крижаний дощ перетворив дороги на ковзанки, і на автомагістралях утворилася ожеледь, що призвело увечері 10 грудня до чималої кількості ДТП. Складні погодні умови та маса аварій призвели також до великих пробок в різних районах столиці.

Водії та очевидці, а також поліцейські публікують в мережі відео і фото з заторами та дорожніми подіями.

Рейтинг ФІФА: збірна України в топ-25 найсильніших за підсумками 2020 року

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала завершальний рейтинг національних збірних за підсумками 2020 року. Україна посідає у ньому 24 місце. Список найсильніших команд опублікований на сайті організації.

У зв'язку з тим, що з моменту останнього оновлення не було міжнародних пауз, положення більшості команд не змінилося. У порівнянні з попереднім рейтингом Україна зберегла позицію й має 1521 бал. Серед представників УЄФА національна команда на 16 місці.