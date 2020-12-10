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С Эрдоганом и турецкими военными: в Баку прошел парад к победе в Карабахе

Новина українською → Баку, Четверг 10 декабря 2020 15:10
С Эрдоганом и турецкими военными: в Баку прошел парад к победе в Карабахе Фото: парад в Баку (korrespondent.az)
Автор: РБК-Украина

В столице Азербайджана Баку сегодня состоялся военный парад в честь окончания боевых действий в Нагорном Карабахе. На параде присутствовали президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию парада в Баку.

Парад прошел на площади Азадлыг (площадь Свободы). Нем приняли участие более трех тысяч военнослужащих Азербайджана, а также 2783 турецких военных. Численность военнослужащих Турции соответствовало официальным военным потерям Азербайджана за время конфликта в Нагорном Карабахе.

Также на параде представили военную технику, а также захваченную во время боевых действий трофейную технику.

Zəfər paradı keçirildi

Zəfər paradı keçirildi.

Posted by AZTV on Thursday, December 10, 2020

Напомним, в конце сентября между Арменией и Азербайджаном возобновились бои за Нагорный Карабах. В ходе войны Азербайджану удалось вернуть почти всю территорию, которая была оккупирована Арменией. В результате Ереван был вынужден подписать соглашение с Азербайджаном о завершении войны.

Кроме того, перемирие в Нагорном Карабахе будут контролировать Россия и Турция. Они уже договорились о создании совместного центра на территории Азербайджана.

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