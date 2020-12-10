Протесты в Ереване: активисты пытались прорваться в здание правительства

У здания правительства Армении в четверг, 10 декабря, протестуют граждане с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Активисты пытаются прорваться в здание.

Об этом сообщают "Новости Армении".

Так, с раннего утра у здания сконцентрировано большое количество сотрудников полиции.

Сегодня проходит очередное заседание Кабмина Армении.

Группа участников акции протеста просила полицию разрешить им войти в здание. Они заверяли, что не хотят столкновений с полицией. Однако правоохранители их не пустили, объяснив, что существует особый режим прохода в здание.

Кроме того, активисты перекрыли дорогу, ведущую к проспекту Тиграна Меца. Участники акции требуют встречи с Пашиняном.

По словам протестующих, они пришли с передовой и требуют от премьер-министра объяснений, почему он сдал территории Карабаха.

Напомним, 8 декабря в столице Армении Ереване начались акции протеста. Активисты перекрывали дороги, их задерживали.

Так, 8 декабря истек срок, который оппозиция предоставила главе Кабмина Армении Николу Пашиняну для ухода в отставку.

Как писало РБК-Украина, за отставку Пашиняна выступал президент Армении Армен Саркисян. Он также предложил провести внеочередные парламентские выборы.

В начале декабря парламент Армении отменил ограничения на проведение митингов и акций протеста, которое было введено из-за военного положения в стране.