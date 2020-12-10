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Карантин выходного дня привел ко второму пику безработицы, - Шмыгаль

Новина українською → Киев, Четверг 10 декабря 2020 11:49
Карантин выходного дня привел ко второму пику безработицы, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Карантин выходного дня в Украине привел ко второму пику безработицы. На сегодня в стране 420 тысяч официально зарегистрированных безработных.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, карантин выходного дня не имел значительного влияния на экономику Украины и в целом ВВП сильно не пострадал. В то же время от таких ограничений пострадала сфера обслуживания и развлечений с большим количеством рабочих мест.

"Можно говорить, что карантин выходного дня повлиял на уровень занятости. Это негативное влияние, оно есть, оно отслеживается по графикам", - отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что на начало карантина в Украине в марте была 361 тысяча зарегистрированных безработных, а сегодня - 420 тысяч, хотя еще месяц назад было 396 тысяч.

"Вы видите - после карантина выходного дня цифра выросла. То есть вот ответ: ВВП не пострадал, но вот люди, мы имеем второй пик обращений по безработице: первый был после начала карантина", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что карантин в Украине будет усилен после новогодних праздников, более жесткие меры будут действовать 16 дней - с 8 по 24 января.

Также сообщалось, что карантин в Украине и режим чрезвычайной ситуации продлили до конца зимы.

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