Поддержка бизнеса на время карантина: изменения в бюджет-2020 вступили в силу
Фото: карантин (Виталий Носач/РБК-Украина)
В четверг, 10 декабря, вступили в силу изменения в государственный бюджет на 2020 год. Они направлены на поддержку бизнеса на время карантина.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Вчера документ был опубликован в издании "Голос Украины" и вступил в силу на следующий день после обнародования.
Закон внес изменения в статью 28 закона о госбюджете-2020. Они разрешили направлять средства Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями на предоставление:
- одноразовой матпомощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности усиления карантина;
- одноразовой матпомощи бизнесу с целью сохранения рабочих мест наемных работников;
- одноразовой компенсации бизнесу расходов, понесенных за уплату ЕСВ за наемных лиц.
Напомним, этот закон Верховная рада одобрила 4 декабря.
Как писало РБК-Украина, премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета министров 9 декабря заявил, что выплаты бизнесу планируется провести до конца 2020 года.