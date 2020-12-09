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Транспорт, парикмахерские и магазины: что будет работать после усиления карантина

Новина українською → Украина, Среда 09 декабря 2020 17:27
Транспорт, парикмахерские и магазины: что будет работать после усиления карантина Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Во время ужесточенного карантина будет работать общественный транспорт и продуктовые магазины. Также разрешено принимать клиентов салонам красоты.

Об этом сообщается в инфографике Кабинета министров.

Согласно решению правительства, во время жесткого карантина с 8-го по 24 января будут разрешены:

  • работа общественного транспорта, междугороднее и международное авиа-, авто- и железнодорожное сообщение;
  • торговля продовольственными товарами;
  • торговля медикаментами, изделиями медназначения и ветпрепаратами;
  • торговля средствами гигиены, средствами связи и кормом для животных;
  • техобслуживание и ремонт автомобилей;
  • работа АЗС (без зон питания);
  • работа финансовых учреждений;
  • работа почтовых операторов;
  • работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;
  • работа гостиниц (зоны совместного питания будут работать только с 6 до 11:00);
  • спортивные мероприятия профессиональных клубов без зрителей.

Транспорт, парикмахерские и магазины: что будет работать после усиления карантина

Сегодня Кабинет министров утвердил период ужесточенного карантина в январе. Во время него запрещается прием клиентов в ресторанах, кафе и барах (только прием заказов на доставку и вынос), работа фитнесс-центров и спортзалов, кинотеатров, театров и проведение любых массовых мероприятий.

Также Кабмин утвердил продление карантина и режима чрезвычайной ситуации до 28 февраля 2021 года.

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