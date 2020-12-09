Транспорт, парикмахерские и магазины: что будет работать после усиления карантина
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Во время ужесточенного карантина будет работать общественный транспорт и продуктовые магазины. Также разрешено принимать клиентов салонам красоты.
Об этом сообщается в инфографике Кабинета министров.
Согласно решению правительства, во время жесткого карантина с 8-го по 24 января будут разрешены:
- работа общественного транспорта, междугороднее и международное авиа-, авто- и железнодорожное сообщение;
- торговля продовольственными товарами;
- торговля медикаментами, изделиями медназначения и ветпрепаратами;
- торговля средствами гигиены, средствами связи и кормом для животных;
- техобслуживание и ремонт автомобилей;
- работа АЗС (без зон питания);
- работа финансовых учреждений;
- работа почтовых операторов;
- работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;
- работа гостиниц (зоны совместного питания будут работать только с 6 до 11:00);
- спортивные мероприятия профессиональных клубов без зрителей.
Сегодня Кабинет министров утвердил период ужесточенного карантина в январе. Во время него запрещается прием клиентов в ресторанах, кафе и барах (только прием заказов на доставку и вынос), работа фитнесс-центров и спортзалов, кинотеатров, театров и проведение любых массовых мероприятий.
Также Кабмин утвердил продление карантина и режима чрезвычайной ситуации до 28 февраля 2021 года.