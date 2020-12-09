Карантин в Украине ужесточат 8 января: решение Кабмина
Фото: карантин в Украине (РБК-Украина)
Карантин в Украине все же ужесточат. Ограничения вступят в силу 8 января и будут действовать до 24 января 2021 года.
Такое решение принял Кабинет министров на сегодняшнем заседании.
Решение было принято с однодневной доработкой.
Постановление, которое предложило Министерство здравоохранения предусматривает:
- ограничение работы учреждений культуры и развлекательных заведений, в частности аренда под корпоративы;
- ограничение работы учебных заведений, но не детсадов;
- ограничения работы средств размещения, кроме гостиниц;
- закрытие спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;
- работу общепита на вынос или с доставкой;
- салоны красоты работают только по предварительной записи;
- запрет работы непродовольственных рынков и магазинов;
- запрет рождественских ярмарок после 8 января;
- государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и учебу.
Работу общественного транспорта останавливать не будут.
Напомним, в Украине предусмотрели компенсации за карантин. В правительстве рассказали, какие выплаты сможет получить бизнес.
Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский рекомендовал не вводить жесткий карантин в декабре. Поэтому ограничение решили усилить после Нового года.