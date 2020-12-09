ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Беларусь закрывает наземную границу на выезд через 10 дней

Новина українською → Минск, Среда 09 декабря 2020 23:54
Беларусь закрывает наземную границу на выезд через 10 дней Фото: белорусский пограничник (facebook.com GpkGovBY)
Автор: Инна Собора

Из-за COVID-19 через Беларусь приостановит выезд граждан из страны через наземные пункты пропуска. Ограничения вступают в силу через 10 дней, с 17 декабря.

Об этом говорится в постановлении Совета министров Беларуси.

Ограничения будут действовать в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях) и речных портах.

Мера предпринимаются в целях "предотвращения распространения в стране COVID-19".

РБК-Украина писало, что с 1 ноября Беларусь закрыла свои границы для иностранцев якобы для противодействия распространению коронавируса. Попасть в страну можно было только самолетом через аэропорт "Минск".

Напомним, Украина договорилась с Беларусью о допуске украинцев-пациентов белорусских больниц в соседнюю страну. Сейчас Беларусь не пускает украинцев через наземные пункты пропуска.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Беларусь граница Коронавирус
NEWS
Понадобилось несколько выстрелов: силы ООС сбили беспилотник боевиков на Донбассе
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Понадобилось несколько выстрелов: силы ООС сбили беспилотник боевиков на Донбассе
DAILY
Нормандский тупик. Что мешает завершению войны на Донбассе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Нормандский тупик. Что мешает завершению войны на Донбассе