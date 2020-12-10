"Шахтер" сыграл вничью с "Интером" и продолжит выступление в Лиге Европы

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с "Интером" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершилась со счетом 0:0.

Ни одной из команд так и не удалось отличиться голом несмотря на обилие голевых моментов. На последних минутах встречи голкипер "горняков" Анатолий Трубин совершил несколько сэйвов и спас команду от поражения.

Таким образом, подопечные Луиша Каштру с 8 очками заняли итоговое третье место в своей группе и отправятся в плей-офф Лиги Европы, а "Интер" оказался на последнем месте и заканчивает свою еврокубковую кампанию.

В параллельном матче группы мадридский "Реал" дома переиграл менхенгладбахскую "Боруссию" со счетом 2:0. Команда Зинедина Зидана набрала 10 очков и возглавила таблицу, немцы заняли второе место.

Напомним, накануне киевское "Динамо" вырвало у "Ференцвароша" путевку в Лигу Европы.