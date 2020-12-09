ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кремль о встрече Путина и Зеленского: нет субстанции для переговоров

Новина українською → Москва, Среда 09 декабря 2020 12:33
Кремль о встрече Путина и Зеленского: нет субстанции для переговоров Фото: у Владимира Путина прокомментировали возможную встречу с Владимиром Зеленским (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Российские власти исключают возможность встречи президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским в ближайшее время. Для таких переговоров пока нет "субстанции".

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, встреча ради встречи не нужна никому. Он также отметил, что встреча Путина и Зеленского должна быть хорошо подготовлена, и этим занимаются помощники президентов.

"Но им нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться, чтобы на нее уже какие-то понимания нанизывать, а здесь у нас нет субстанции", - заявил Песков.

По его мнению, такой субстанцией могло бы стать выполнение договоренностей нормандского саммита в Париже, который прошел 9 декабря 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле исключают проведение нормандского саммита в ближайшее время.

Отметим, в конце ноября некоторые Telegram-каналы якобы со ссылкой на источники в Офисе президента сообщили, что Банковая запросила переговоры Зеленского и Путина. Якобы украинская сторона хотела этой беседой ускорить обмен пленными, но в Кремле опровергли подготовку такого разговора.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Владимир Путин встреча
NEWS
Жесткий карантин в Украине могут ввести 8 января
Марианна Присяжнюк, Сергей Щербина Жесткий карантин в Украине могут ввести 8 января
DAILY
Нормандский тупик. Что мешает завершению войны на Донбассе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Нормандский тупик. Что мешает завершению войны на Донбассе