Венецианская комиссия опубликовала решение по КСУ
Венецианская комиссия опубликовала Совместное срочное заключение о законодательной ситуации в отношении механизмов противодействия коррупции в соответствии с решением Конституционного суда Украины № 13-р/2020. Документ представят на одобрение на пленарном заседании 11 декабря.
Заключение опубликовано на сайте Венецианской комиссии.
В документе говорится, что борьба с коррупцией является важным элементом
государства, но также отмечается роль уважения Конституции.
"Они идут рука об руку. Парламент и исполнительная власть должны уважать роль
Конституционного суда как хранителя Конституции и должены выполнять его решения", - говорится в решении.
В частности, Венецианская комиссия рекомендовала восстановить отмененную Конституционным судом Украины статью, которая предусматривала наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование.
Напомним, на прошлой неделе Зеленский попросил Венецианскую комиссию оценить состояние антикоррупционной системы в Украине после решения КСУ относительно ответственности за недостоверное декларирование. Также Зеленский попросил оценить, придерживался ли КСУ всех требований, когда принимал свое решение.
Позже в Офисе президента заявляли, что Венецианская комиссия может дать заключение до 10 декабря.