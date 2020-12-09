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Венецианская комиссия опубликовала решение по КСУ

Новина українською → Среда 09 декабря 2020 23:59
Венецианская комиссия опубликовала решение по КСУ Фото: КСУ (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Венецианская комиссия опубликовала Совместное срочное заключение о законодательной ситуации в отношении механизмов противодействия коррупции в соответствии с решением Конституционного суда Украины № 13-р/2020. Документ представят на одобрение на пленарном заседании 11 декабря.

Заключение опубликовано на сайте Венецианской комиссии.

В документе говорится, что борьба с коррупцией является важным элементом
государства, но также отмечается роль уважения Конституции.

"Они идут рука об руку. Парламент и исполнительная власть должны уважать роль
Конституционного суда как хранителя Конституции и должены выполнять его решения", - говорится в решении.

В частности, Венецианская комиссия рекомендовала восстановить отмененную Конституционным судом Украины статью, которая предусматривала наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский попросил Венецианскую комиссию оценить состояние антикоррупционной системы в Украине после решения КСУ относительно ответственности за недостоверное декларирование. Также Зеленский попросил оценить, придерживался ли КСУ всех требований, когда принимал свое решение.

Позже в Офисе президента заявляли, что Венецианская комиссия может дать заключение до 10 декабря.

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