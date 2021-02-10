В Украине подписали меморандум о тарифах, а эксперты ВОЗ подвели итоги работы в Китае: новости за 9 февраля
В Украине в этом отопительном сезоне не будут поднимать тарифы на тепло и горячую воду, американский Сенат начал процесс по делу об объявлении импичмента 45-му президенту США Дональду Трампу, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подвели итоги своей работы в Китае по изучению происхождения COVID-19. Подробнее о том, что произошло во вторник, 9 февраля – в материале РБК-Украина
Коронавирус в Украине и в мире: последние новости
- Поставки вакцины от COVID китайской компании Sinovac для Украины могут задержаться. Украинский поставщик этой вакцины просит разрешить перенос поставки первой партии на апрель.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что адаптивный карантин вернут или в середине, или в конце февраля.
- В Британии заявили об обнаружении новой мутации коронавируса в Соединенном Королевстве. Ученые классифицировали обнаруженную мутацию, как "вариант, вызывающий беспокойство".
- В Австрии зафиксирована крупнейшая в Европейском союзе вспышка южноафриканского штамма COVID-19. В связи с этим регион Тироль полностью закроют на 10 дней.
- Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подвели итоги своей работы в Китае по изучению происхождения COVID-19. В частности, сократилось число теорий, откуда произошел новый коронавирус. РБК-Украина приводит выдержку из пресс-конференции с участием экспертов.
Тарифы на тепло и горячую воду повышать не будут: подписан меморандум
В Украине в этом отопительном сезоне не будут поднимать тарифы на тепло и горячую воду. Подписан меморандум правительства с местной властью. Об этом сообщил на своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, это один из 8 шагов по решению тарифного вопроса.
Кравчук: перемирия на Донбассе больше нет, Россия действует "дерзко и открыто"
Россия не хочет придерживаться перемирия на Донбассе и срывает его. Украине нужно быть готовой к любым действиям со стороны оккупантов. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в комментарии изданию "Гордон".
По его словам, Россия начинает действовать дерзко и непредсказуемо. Ситуация усугубляется и тем, что в ОРДЛО находятся российские наемники и российское вооружение.
Кулеба резко отреагировал на заявление Кремля о "русском мире" в Украине
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление Кремля о "русском мире" в Украине. По его словам, "русский мир" - это однообразность, в которой нет никого, кроме россиян.
Кулебы заявил, что украинский мир - это многообразие и свобода быть собой, поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы. "Россия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками. И мягкой силой не сможет", - заявил он.
Свежий рейтинг: кого поддерживают украинцы
Если бы президентские выборы проходили в начале февраля 2021 года, больше всего голосов получили три кандидата: Владимир Зеленский, Юрий Бойко и Порошенко. Во втором туре побеждает действующий президент.
Если бы выборы в Верховную раду проходили в начале февраля 2021 года, то 5%-ный барьер преодолели бы четыре партии. Это политические силы, которые уже представлены в парламенте
Импичмент: Сенат начал процесс над Трампом
Во вторник, 9 февраля, американский Сенат начал процесс по делу об объявлении импичмента 45-му президенту США Дональду Трампу.
Сенат уже проголосовал за конституционность процесса. Обсуждение по сути продолжат на следующий день.
Попавшая в "Миротоворец" Марченко ответила хейтерам: нас не запугать, Господь с нами
Телеведущая Оксана Марченко, которая является женой Виктора Медведчука и кумой Путина, попала в "Миротворец" за отрицание агрессии РФ и финансирование российских оккупантов. После этого ей стали поступать звонки от украинцев, которые обзывают ее и клеймят. Она решила ответить хейтерам.
Кума Владимира Путина опубликовала на своей странице в Instagram видео с оскорблениями от неизвестных людей.
Сковало спину и ноги: 90-летний Григорий Чапкис попал в реанимацию
Григорий Чапкис снова оказался в больнице из-за осложнений после воспаления легких. Знаменитый хореограф сейчас находится в Киевской городской клинической больнице №6.
90-летний балетмейстер рассказал, что сейчас находится в реанимации в больнице. "Сегодня ночью "скорая" меня снова увезла в больницу. Я лежу в реанимации. Диагноз пока не установлен. Вроде как остаточные явления после воспаления легких. У меня сковало спину и ноги. Тяжело ходить и тяжело дышать. Тут очень хороший персонал", - рассказывает Чапкис.
Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой: первое фото новорожденного
В британской королевской семье пополнение - внучка королевы Елизаветы II принцесса Йоркская Евгения родила своего первенца.
Это первый ребенок принцессы Евгении и ее мужа Джека Бруксбэнка, первый внук герцогини Йоркской и девятый правнук королевы и герцога Эдинбургского. Новорожденный уже занял 11-е место в очереди на престол. Так, малыш автоматически "подвинул" дядю своей мамы, младшего сына королевы принца Эдварда, на 12-е место.
Непогода в Украине задержится до выходных: какие области продолжит засыпать снегом
В Украине ожидается ухудшение погодных условий в связи с выходом южного циклона. Так, 11 и 12 февраля регионы страны продолжит засыпать снегом.
По всей территории Украины ожидается штормовой ветер, 15-20 м / с. Синоптики объявили первый уровень опасности.