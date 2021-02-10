В Украине подписали меморандум о тарифах, а эксперты ВОЗ подвели итоги работы в Китае: новости за 9 февраля

В Украине в этом отопительном сезоне не будут поднимать тарифы на тепло и горячую воду, американский Сенат начал процесс по делу об объявлении импичмента 45-му президенту США Дональду Трампу, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подвели итоги своей работы в Китае по изучению происхождения COVID-19. Подробнее о том, что произошло во вторник, 9 февраля – в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Поставки вакцины от COVID китайской компании Sinovac для Украины могут задержаться. Украинский поставщик этой вакцины просит разрешить перенос поставки первой партии на апрель.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что адаптивный карантин вернут или в середине, или в конце февраля.

В Британии заявили об обнаружении новой мутации коронавируса в Соединенном Королевстве. Ученые классифицировали обнаруженную мутацию, как "вариант, вызывающий беспокойство".

В Австрии зафиксирована крупнейшая в Европейском союзе вспышка южноафриканского штамма COVID-19. В связи с этим регион Тироль полностью закроют на 10 дней.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подвели итоги своей работы в Китае по изучению происхождения COVID-19. В частности, сократилось число теорий, откуда произошел новый коронавирус. РБК-Украина приводит выдержку из пресс-конференции с участием экспертов.

Тарифы на тепло и горячую воду повышать не будут: подписан меморандум

В Украине в этом отопительном сезоне не будут поднимать тарифы на тепло и горячую воду. Подписан меморандум правительства с местной властью. Об этом сообщил на своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, это один из 8 шагов по решению тарифного вопроса.

Кравчук: перемирия на Донбассе больше нет, Россия действует "дерзко и открыто"

Россия не хочет придерживаться перемирия на Донбассе и срывает его. Украине нужно быть готовой к любым действиям со стороны оккупантов. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в комментарии изданию "Гордон".

По его словам, Россия начинает действовать дерзко и непредсказуемо. Ситуация усугубляется и тем, что в ОРДЛО находятся российские наемники и российское вооружение.

Кулеба резко отреагировал на заявление Кремля о "русском мире" в Украине

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление Кремля о "русском мире" в Украине. По его словам, "русский мир" - это однообразность, в которой нет никого, кроме россиян.

Кулебы заявил, что украинский мир - это многообразие и свобода быть собой, поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы. "Россия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками. И мягкой силой не сможет", - заявил он.

Свежий рейтинг: кого поддерживают украинцы

Если бы президентские выборы проходили в начале февраля 2021 года, больше всего голосов получили три кандидата: Владимир Зеленский, Юрий Бойко и Порошенко. Во втором туре побеждает действующий президент.

Если бы выборы в Верховную раду проходили в начале февраля 2021 года, то 5%-ный барьер преодолели бы четыре партии. Это политические силы, которые уже представлены в парламенте

Импичмент: Сенат начал процесс над Трампом

Во вторник, 9 февраля, американский Сенат начал процесс по делу об объявлении импичмента 45-му президенту США Дональду Трампу.

Сенат уже проголосовал за конституционность процесса. Обсуждение по сути продолжат на следующий день.

Попавшая в "Миротоворец" Марченко ответила хейтерам: нас не запугать, Господь с нами

Телеведущая Оксана Марченко, которая является женой Виктора Медведчука и кумой Путина, попала в "Миротворец" за отрицание агрессии РФ и финансирование российских оккупантов. После этого ей стали поступать звонки от украинцев, которые обзывают ее и клеймят. Она решила ответить хейтерам.

Кума Владимира Путина опубликовала на своей странице в Instagram видео с оскорблениями от неизвестных людей.

Сковало спину и ноги: 90-летний Григорий Чапкис попал в реанимацию

Григорий Чапкис снова оказался в больнице из-за осложнений после воспаления легких. Знаменитый хореограф сейчас находится в Киевской городской клинической больнице №6.

90-летний балетмейстер рассказал, что сейчас находится в реанимации в больнице. "Сегодня ночью "скорая" меня снова увезла в больницу. Я лежу в реанимации. Диагноз пока не установлен. Вроде как остаточные явления после воспаления легких. У меня сковало спину и ноги. Тяжело ходить и тяжело дышать. Тут очень хороший персонал", - рассказывает Чапкис.

Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой: первое фото новорожденного

В британской королевской семье пополнение - внучка королевы Елизаветы II принцесса Йоркская Евгения родила своего первенца.

Это первый ребенок принцессы Евгении и ее мужа Джека Бруксбэнка, первый внук герцогини Йоркской и девятый правнук королевы и герцога Эдинбургского. Новорожденный уже занял 11-е место в очереди на престол. Так, малыш автоматически "подвинул" дядю своей мамы, младшего сына королевы принца Эдварда, на 12-е место.

Непогода в Украине задержится до выходных: какие области продолжит засыпать снегом

В Украине ожидается ухудшение погодных условий в связи с выходом южного циклона. Так, 11 и 12 февраля регионы страны продолжит засыпать снегом.

По всей территории Украины ожидается штормовой ветер, 15-20 м / с. Синоптики объявили первый уровень опасности.