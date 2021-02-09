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Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют в начале февраля

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 13:49
Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют в начале февраля Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если бы выборы в Верховную раду проходили в начале февраля 2021 года, то 5%-ный барьер преодолели бы четыре партии. Это политические силы, которые уже представлены в парламенте.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, наибольшую поддержку избирателей получили бы:

  • партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 14,9% всех опрошенных или 22,2% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать),
  • партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (соответственно 14,1% и 21,9%),
  • партия "Европейская солидарность" (соответственно 11,6% и 18,1%),
  • ВО "Батькивщина" - соответственно 7,5% и 10,3%

Другие партии имеют меньшую поддержку избирателей

  • Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют в начале февраля

Исследование проведено Центром Разумкова с 29 января по 3 февраля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "лицом к лицу" по месту проживания было опрошено 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале февраля 2021 года лидируют партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которую готовую поддержать 18,9% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором, "Слуга народа" - 18,6%. За партию "Европейская солидарность" готовы проголосовать 15,2%, за партию "Батькивщина" - 12,2% респондентов.

Отметим, если бы президентские выборы проходили в начале февраля 2021 года, больше всего голосов получили три кандидата: Владимир Зеленский, Юрий Бойко и Порошенко. Во втором туре побеждает действующий президент.

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