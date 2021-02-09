Кулеба резко отреагировал на заявление Кремля о "русском мире" в Украине

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление Кремля о "русском мире" в Украине . По его словам, "русский мир" - это однообразность, в которой нет никого, кроме россиян.

Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД .

По словам Кулебы, украинский мир - это многообразие и свобода быть собой, поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы.

"Россия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками. И мягкой силой не сможет", - заявил он.

Вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина якобы является частью "русского мира". Такие он прокомментировал контакты Москвы с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктором Медведчуком.