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Кулеба резко отреагировал на заявление Кремля о "русском мире" в Украине

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 14:31
Кулеба резко отреагировал на заявление Кремля о "русском мире" в Украине Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление Кремля о "русском мире" в Украине. По его словам, "русский мир" - это однообразность, в которой нет никого, кроме россиян.

Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

По словам Кулебы, украинский мир - это многообразие и свобода быть собой, поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы.

"Россия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками. И мягкой силой не сможет", - заявил он.

Вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина якобы является частью "русского мира". Такие он прокомментировал контакты Москвы с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктором Медведчуком.

Напомним, в Кремле осудили закрытие трех телеканалов в Украине - "112 Украина", NewsOne, ZIK. У президента РФ считают, что это не соответствует международным нормам.

Также источники в правоохранительных органах сообщили, что Украина ввела санкции против самолетов народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Отметим, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против Тараса Козака. Они содержат блокировки телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK сроком на пять лет.

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