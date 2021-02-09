ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Австрии крупнейшая вспышка южноафриканского штамма. Тироль закроют на 10 дней

Новина українською → Вена, Вторник 09 февраля 2021 16:06
В Австрии крупнейшая вспышка южноафриканского штамма. Тироль закроют на 10 дней Фото: Себастьян Курц (flickr com mfarussia)
Автор: РБК-Украина

В Австрии зафиксирована крупнейшая в Европейском союзе вспышка южноафриканского штамма COVID-19. В связи с этим регион Тироль полностью закроют на 10 дней.

Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, передает kurier.at.

"К сожалению, британские и южноафриканские мутации набирают популярность в Европе", - заявил он.

Отметим, оба штамма считаются более заразительными, чем первоначальный. Но вариант из Южной Африки представляет собой особую угрозу, поскольку вакцина AstraZeneca оказывает на него куда меньшее влияние, чем остальные. Именно эту вакцину в основном заказала Австрия.

Ввиду того, что в Тироле зафиксировано около 400 случаев мутации нового вируса, правительство решило ограничить движения транспорта с пятницы. Если нужно выехать из региона, то необходимо показать отрицательный тест на COVID, сделанный не раньше чем за двое суток до выезда.

"Вспышка южноафриканского варианта является самой крупной из известных в Европейском союзе, и с ней необходимо бороться", - добавил Курц.

Напомним, ранее сообщалось, что в Австрии предлагают ввести карантин выходного дня после локдауна.

До этого британский и южноафриканский штаммы COVID выявили еще в 18 странах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Австрия COVID-19 Коронавирус
NEWS
Украину вновь поделят на "зоны" карантина. Ляшко рассказал как и когда
Украину вновь поделят на "зоны" карантина. Ляшко рассказал как и когда
DAILY
Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной