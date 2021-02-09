ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Непогода в Украине задержится до выходных: какие области продолжит засыпать снегом

Новина українською → Украина, Вторник 09 февраля 2021 17:13
Непогода в Украине задержится до выходных: какие области продолжит засыпать снегом Фото: снегопад (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине ожидается ухудшение погодных условий в связи с выходом южного циклона. Так, 11 и 12 февраля регионы страны продолжит засыпать снегом.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

Так, в четверг, 11 февраля, в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях ожидается значений снег, а также мокрый снег и налипание мокрого снега. Местами ожидается гололед.

В западных областях прогнозируется сильный ветер, скорость которого будет достигать 15-20 метров на секунду, а также метели.

При в Карпатском регионе ожидается сильный дождь и мокрый снег. Синоптики объявили второй уровень опасности.

В пятницу,12 февраля, в северных, центральных, Одесской, Николаевской областях прогнозируется значений снег, метели и снежные заносы.

В Одесской, Николаевской областях ожидается образования снежного покрова, а в центральных, восточных и юго-восточных областях местами налипание мокрого снега и гололед.

По всей территории Украины ожидается штормовой ветер, 15-20 м / с. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Также на украинских дорогах, кроме юго-востока, прогнозируется гололедица.

В западных и северных областях прирос снега составит 10-20 сантиметров. В то же время в южный и центральных прирос снега достигнет 10-15 см, а в восточных областях - 5-7 см.

Напомним, в Киеве снегопад продолжается более 36 часов. Расчищенное быстро засыпает снова, на дорогах города образовался транспортный коллапс.

Кроме того, в Украине из-за непогоды без света остались 273 населенных пунктов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Гидрометцентр Погода
NEWS
Украину вновь поделят на "зоны" карантина. Ляшко рассказал как и когда
Украину вновь поделят на "зоны" карантина. Ляшко рассказал как и когда
DAILY
Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной