Новини України 9 лютого - В Україні підписали меморандум про тарифи, а експерти ВООЗ підвели підсумки роботи в Китаї

В Україні в цьому опалювальному сезоні не будуть піднімати тарифи на тепло і гарячу воду, американський Сенат почав процес у справі про оголошення імпічменту 45-му президенту США Дональду Трампу, експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) підвели підсумки своєї роботи в Китаї з вивчення походження COVID -19. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 9 лютого - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

Поставки вакцини від COVID китайської компанії Sinovac для України можуть затриматися. Український постачальник цієї вакцини просить дозволу перенести поставку першої партії на квітень.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що адаптивний карантин повернуть або в середині, або наприкінці лютого.

В Британії заявили про виявлення нової мутації коронавірусу в Сполученому Королівстві. Вчені класифікували виявлену мутацію, як "варіант, що викликає занепокоєння".

В Австрії зафіксовано найбільший в Європейському союзі спалах південноафриканського штаму COVID-19. У зв'язку з цим регіон Тіроль повністю закриють на 10 днів.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) підвели підсумки своєї роботи в Китаї щодо вивчення походження COVID-19. Зокрема, скоротилося число теорій, звідки пішов новий коронавірус. РБК-Україна наводить головне з прес-конференції за участю експертів.

Тарифи на тепло та гарячу воду підвищувати не будуть: підписано меморандум

В Україні в цьому опалювальному сезоні не будуть підіймати тарифи на тепло та гарячу воду. Підписано меморандум уряду з місцевою владою. Про це повідомив на своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, це один із 8 кроків щодо розв'язання тарифного питання.

Кравчук: перемир'я на Донбасі більше немає, Росія діє "зухвало і відкрито"

Росія не хоче дотримуватися перемир'я на Донбасі і зриває його. Україні треба бути готовою до будь-яких дій з боку окупантів. Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в коментарі виданню "Гордон".

За його словами, Росія починає діяти зухвало і непередбачувано. Ситуація ускладнюється і тим, що в ОРДЛО знаходяться російські найманці та російське озброєння.

Кулеба різко відреагував на заяву Кремля про "російський світ" в Україні

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на заяву Кремля про "російський світ" в Україні. За його словами, "російський світ" - це одноманітність, у якій немає нікого, крім росіян.

Кулеба заявив, що український світ - це різноманіття і свобода бути собою, тому його захищають україномовні, російськомовні та всі інші українці. "Росія не змогла просунути "русский мир" в Україні танками. І м’якою силою не зможе", - заявив він.

Свіжий рейтинг: кого підтримують українці

Якби президентські вибори відбувалися на початку лютого 2021 року, найбільше голосів отримали три кандидати: Володимир Зеленський, Юрій Бойко та Порошенко. У другому турі перемагає чинний президент.

Якби вибори до Верховної ради проходили на початку лютого 2021 року, то 5%-ий бар'єр подолали б чотири партії. Це політичні сили, які вже представлені в парламенті.

Імпічмент: Сенат почав процес над Трампом

У вівторок, 9 лютого, американський Сенат почав процес у справі щодо оголошення імпічменту 45-му президенту США Дональду Трампу.

Сенат вже проголосував за конституційність процесу. Обговорення по суті продовжать наступного дня.

Марченко, яка потрапила до "Миротворця" відповіла хейтерам: нас не залякати, Господь з нами

Телеведуча Оксана Марченко, яка є дружиною Віктора Медведчука і кумою Путіна, потрапила в "Миротворець" за заперечення агресії РФ і фінансування російських окупантів. Після цього їй почали надходити дзвінки від українців, які обзивають її і таврують. Вона вирішила відповісти хейтерам.

Кума Володимира Путіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео з образами від невідомих людей.

Скувало спину і ноги: 90-річний Григорій Чапкіс потрапив до реанімації

Григорій Чапкіс знову опинився в лікарні через ускладнення після запалення легенів. Знаменитий хореограф зараз перебуває в Київській міській клінічній лікарні №6.

90-річний балетмейстер розповів, що зараз знаходиться в реанімації в лікарні. "Сьогодні вночі "швидка" мене знову відвезла в лікарню. Я лежу в реанімації. Діагноз поки не встановлено. Ніби як залишкові явища після запалення легенів. У мене скувало спину і ноги. Важко ходити і важко дихати. Тут дуже хороший персонал", - розповідає Чапкіс.

Єлизавета II вдев'яте стала прабабусею: перше фото новонародженого

У британській королівській родині сьогодні поповнення - внучка королеви Єлизавети II принцеса Йоркська Євгенія народила свого первістка.

Це перша дитина принцеси Євгенії та її чоловіка Джека Бруксбенка, перший онук герцогині Йоркської та дев'ятий правнук королеви і герцога Единбурзького. Новонароджений вже посів 11-е місце в черзі на престол. Так, малюк автоматично "посунув" дядька своєї мами, молодшого сина королеви принца Едварда, на 12-е місце.

Негода в Україні затримається до вихідних: які регіони засипатиме снігом

В Україні очікується погіршення погодних умов у зв'язку з виходом південного циклону. Так, 11 та 12 лютого регіони країни продовжить засипати снігом.

По всій території України очікується штормовий вітер, 15-20 м / с. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.