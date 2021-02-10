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Новини України 9 лютого - В Україні підписали меморандум про тарифи, а експерти ВООЗ підвели підсумки роботи в Китаї

Новость на русском → Середа 10 лютого 2021 08:30
Новини України 9 лютого - В Україні підписали меморандум про тарифи, а експерти ВООЗ підвели підсумки роботи в Китаї Колаж РБК-Україна
Автор: РБК-Україна

В Україні в цьому опалювальному сезоні не будуть піднімати тарифи на тепло і гарячу воду, американський Сенат почав процес у справі про оголошення імпічменту 45-му президенту США Дональду Трампу, експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) підвели підсумки своєї роботи в Китаї з вивчення походження COVID -19. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 9 лютого - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

Тарифи на тепло та гарячу воду підвищувати не будуть: підписано меморандум

В Україні в цьому опалювальному сезоні не будуть підіймати тарифи на тепло та гарячу воду. Підписано меморандум уряду з місцевою владою. Про це повідомив на своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, це один із 8 кроків щодо розв'язання тарифного питання.

Кравчук: перемир'я на Донбасі більше немає, Росія діє "зухвало і відкрито"

Росія не хоче дотримуватися перемир'я на Донбасі і зриває його. Україні треба бути готовою до будь-яких дій з боку окупантів. Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в коментарі виданню "Гордон".

За його словами, Росія починає діяти зухвало і непередбачувано. Ситуація ускладнюється і тим, що в ОРДЛО знаходяться російські найманці та російське озброєння.

Кулеба різко відреагував на заяву Кремля про "російський світ" в Україні

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на заяву Кремля про "російський світ" в Україні. За його словами, "російський світ" - це одноманітність, у якій немає нікого, крім росіян.

Кулеба заявив, що український світ - це різноманіття і свобода бути собою, тому його захищають україномовні, російськомовні та всі інші українці. "Росія не змогла просунути "русский мир" в Україні танками. І м’якою силою не зможе", - заявив він.

Свіжий рейтинг: кого підтримують українці

Якби президентські вибори відбувалися на початку лютого 2021 року, найбільше голосів отримали три кандидати: Володимир Зеленський, Юрій Бойко та Порошенко. У другому турі перемагає чинний президент.

Якби вибори до Верховної ради проходили на початку лютого 2021 року, то 5%-ий бар'єр подолали б чотири партії. Це політичні сили, які вже представлені в парламенті.

Імпічмент: Сенат почав процес над Трампом

У вівторок, 9 лютого, американський Сенат почав процес у справі щодо оголошення імпічменту 45-му президенту США Дональду Трампу.

Сенат вже проголосував за конституційність процесу. Обговорення по суті продовжать наступного дня.

Марченко, яка потрапила до "Миротворця" відповіла хейтерам: нас не залякати, Господь з нами

Телеведуча Оксана Марченко, яка є дружиною Віктора Медведчука і кумою Путіна, потрапила в "Миротворець" за заперечення агресії РФ і фінансування російських окупантів. Після цього їй почали надходити дзвінки від українців, які обзивають її і таврують. Вона вирішила відповісти хейтерам.

Кума Володимира Путіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео з образами від невідомих людей.

Скувало спину і ноги: 90-річний Григорій Чапкіс потрапив до реанімації

Григорій Чапкіс знову опинився в лікарні через ускладнення після запалення легенів. Знаменитий хореограф зараз перебуває в Київській міській клінічній лікарні №6.

90-річний балетмейстер розповів, що зараз знаходиться в реанімації в лікарні. "Сьогодні вночі "швидка" мене знову відвезла в лікарню. Я лежу в реанімації. Діагноз поки не встановлено. Ніби як залишкові явища після запалення легенів. У мене скувало спину і ноги. Важко ходити і важко дихати. Тут дуже хороший персонал", - розповідає Чапкіс.

Єлизавета II вдев'яте стала прабабусею: перше фото новонародженого

У британській королівській родині сьогодні поповнення - внучка королеви Єлизавети II принцеса Йоркська Євгенія народила свого первістка.

Це перша дитина принцеси Євгенії та її чоловіка Джека Бруксбенка, перший онук герцогині Йоркської та дев'ятий правнук королеви і герцога Единбурзького. Новонароджений вже посів 11-е місце в черзі на престол. Так, малюк автоматично "посунув" дядька своєї мами, молодшого сина королеви принца Едварда, на 12-е місце.

Негода в Україні затримається до вихідних: які регіони засипатиме снігом

В Україні очікується погіршення погодних умов у зв'язку з виходом південного циклону. Так, 11 та 12 лютого регіони країни продовжить засипати снігом.

По всій території України очікується штормовий вітер, 15-20 м / с. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

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