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Импичмент: Сенат начал процесс над Трампом

Новина українською → Вашингтон, Вторник 09 февраля 2021 20:22
Импичмент: Сенат начал процесс над Трампом Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитрий Левицкий

Во вторник, 9 февраля, американский Сенат начал процесс по делу об объявлении импичмента 45-му президенту США Дональду Трампу. Сегодня сенаторы должны определиться относительно конституционности дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Сената.

Голосование по конституционности дела об импичменте должно состояться после полуночи по киевскому времени. Если сенаторы признают процесс отвечающим конституции США, то уже завтра начнутся слушания по существу.

В начале сегодняшнего заседания лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер напомнил о том, что обвинения, которые выдвигаются Трампу, являются наиболее серьезными из всех, которые когда-либо выдвигались против президента США.

Как известно, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента, а также об их вторжении в Капитолий.

Напомним, 26 января Сенат получил резолюцию об импичменте Трампа от Палаты представителей США.

Как писало РБК-Украина, в американском Сенате может не хватить голосов для поддержки импичмента Трампа.

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Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп импичмент Сенат США
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