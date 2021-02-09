Импичмент: Сенат начал процесс над Трампом

Во вторник, 9 февраля, американский Сенат начал процесс по делу об объявлении импичмента 45-му президенту США Дональду Трампу. Сегодня сенаторы должны определиться относительно конституционности дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Сената .

Голосование по конституционности дела об импичменте должно состояться после полуночи по киевскому времени. Если сенаторы признают процесс отвечающим конституции США, то уже завтра начнутся слушания по существу.

В начале сегодняшнего заседания лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер напомнил о том, что обвинения, которые выдвигаются Трампу, являются наиболее серьезными из всех, которые когда-либо выдвигались против президента США.

Как известно, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента, а также об их вторжении в Капитолий.