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Кравчук: перемирия на Донбассе больше нет, Россия действует "дерзко и открыто"

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 23:41
Кравчук: перемирия на Донбассе больше нет, Россия действует "дерзко и открыто" Фото: Леонид Кравчук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Россия не хочет придерживаться перемирия на Донбассе и срывает его. Украине нужно быть готовой к любым действиям со стороны оккупантов.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в комментарии изданию "Гордон".

По его словам, Россия начинает действовать дерзко и непредсказуемо. Ситуация усугубляется и тем, что в ОРДЛО находятся российские наемники и российское вооружение.

"Перемирия уже просто нет... В ОРДЛО находятся российские наемники, командиры и российское оружие. Мы не знаем, когда оно может быть задействовано, но должны быть ко всему готовы и относиться внимательно ко всему, что происходит. В первую очередь думать об Украине", - заявил Кравчук.

Он также считает, что Украина должна поменять свою стратегию в борьбе с оккупантами.

"Снисходительностью, мягкостью, призывами к компромиссам мы ничего не добьемся. Нам надо быть последовательными и жесткими", - сказал глава украинской делегации в ТКГ.

Напомним, недавно глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил о необходимости присоединения США к нормандскому формату переговоров по Донбассу.

Однако в МИД Украины объяснили, что для расширения переговорного процесса в нормандском формате необходимо согласие всех сторон, а Кремль не поддержит такой инициативы.

Отметим, 8 февраля боевики семь раз нарушили "тишину" на Донбассе.

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