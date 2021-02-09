В президентском рейтинге лидируют три кандидата: кого поддерживают украинцы

Если бы президентские выборы проходили в начале февраля 2021 года, больше всего голосов получили три кандидата: Владимир Зеленский, Юрий Бойко и Порошенко. Во втором туре побеждает действующий президент.

По данным опроса, в первом туре больше всего получил бы Зеленский (16% всех опрошенных или 23% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать). Намерены проголосовать за Бойко соответственно 13% и 20% опрошенных, за Порошенко - соответственно 12% и 18%.

Кроме того, планируют голосовать за Юлию Тимошенко - соответственно 8% и 11%, за Игоря Смешко - соответственно 3,5% и 5%, за Анатолия Гриценко - соответственно 2,5% и 3%, за Владимира Гройсмана - соответственно 2% и 3%, за Олега Ляшко - соответственно 2% и 3%, за Дмитрия Разумкова - соответственно 1% и 2%, за Руслана Кошулинского - соответственно 1% и 2%, за Александра Вилкула - соответственно 1% и 1,5%, за Виталия Кличко - соответственно 1% и 1%

Во время опроса респондентам предлагалось выбрать, за кого из политиков они проголосовали бы, если бы состоялся второй тур выборов президента Украины. Второй тур моделировался с участием четырех кандидатов: Зеленский, Бойко, Порошенко, Разумков.

Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с Порошенко (54% на 46%), Бойко (58% на 42%) или Разумковым (60% на 40%) становится победителем президентских выборов. Разумков побеждает Порошенко (55% на 45%) и Бойко (58% на 42%), а Порошенко побеждает в случае электорального соперничества во втором туре с Бойко (55% на 45%).

Исследование проведено Центром Разумкова с 29 января по 3 февраля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "лицом к лицу" по месту проживания было опрошено 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.