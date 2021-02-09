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Тарифы на тепло и горячую воду повышать не будут: подписан меморандум

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 11:06
Тарифы на тепло и горячую воду повышать не будут: подписан меморандум Фото: отопление (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине в этом отопительном сезоне не будут поднимать тарифы на тепло и горячую воду. Подписан меморандум правительства с местной властью.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, это один из 8 шагов по решению тарифного вопроса.

"Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться в этом отопительном сезоне", - написал он.

Напомним, Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет на 2021 год для выплат субсидий в связи с подорожанием электроэнергии. Изменения предусматривают открытие новой бюджетной программы Министерству социальной политики Украины в сумме 1,4 млрд гривен.

Отметим, газопоставляющая компания "Нафтогаз" установила цену на газ в феврале. Это 6,86 гривен за кубометр и ниже, чем ранее утвердил Кабмин.

РБК-Украина писало, что в городах Украины проходили масштабные акции протеста из-за повышения тарифов на газ.

В ходе протеста в Киеве произошла потасовка между правоохранителями и протестующими.

Тарифный протест также был во Львове. Там местные жители собрались под стенами областной государственной администрации.

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