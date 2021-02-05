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Израиль на фоне скандала в правительстве еще немного продлил локдаун

Новина українською → Тель-Авив, Пятница 05 февраля 2021 15:52
Израиль на фоне скандала в правительстве еще немного продлил локдаун Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Локдаун в Израиле из-за ситуации с COVID-19 продлили еще на два дня - до утра 7 февраля. Заседание правительства, на котором было принято это решение, сопровождалось скандалами и затянулось на 10 часов.

Об этом пишет The Times of Israel.

Сообщается, что заседание правительства продолжалось с перерывами более 10 часов. Последний перерыв был сделан после того, как техническим большинством голосов решили продлить локдаун до утра 8 февраля. Но министр обороны Бени Ганц ("Кахоль Лаван") вместе с министрами от своей партии проголосовал против и заявил, что подсчет голосов за это решение противоречит условиям коалиционного соглашения.

В итоге юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит разъяснил, что при голосовании должны учитываться не отдельные голоса, а итоги голосования блоков. После отмены результатов голосования стороны ушли на перерыв и достигли компромисса, продлив локдаун до утра 7 февраля.

Таким образом, с 7 февраля в Израиле:

  • отменяется запрет на удаление от места жительства более чем на 1 000 метров;
  • открываются парикмахерские и салоны красоты;
  • отменяется запрет на прием гостей;
  • открываются офисы и бизнесы, которые не принимают посетителей;
  • возобновят работу циммеры. Но принимать они смогут только членов семьи, проживающих под одной крышей;
  • открываются национальные парки и заповедники;
  • кафе и рестораны смогут работать в режиме take away.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль начал вакцинацию от COVID всех граждан старше 16 лет.

До этого кнессет Израиля увеличил штрафы за нарушение требований карантина - до 86 тысяч гривен в эквиваленте.

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