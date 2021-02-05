В Украине отменили трудовые книжки. Что нужно знать

В Украине отменили бумажные трудовые книжки. Верховная рада приняла законопроект №3623 во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Из закона следует, что в течение 5 лет будет переходный период для включения в Госреестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника.

В течение же этого периода украины смогут использовать как бумажную трудовую книгу, так и электронную форму уже имеющихся или внесенных сведений о трудовой деятельности.

Документ гласит, что сведения о трудовой деятельности вносятся работником и работодателем по наложению квалифицированной электронной подписи в виде сканированных копий трудовой, справок и т.д.

После внесения работодатель обязуется выдать работнику оригинал бумажной трудовой книжки на руки под роспись.

Так, страховой стаж исчисляется по данным, содержащимся в реестре застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного социального страхования, в том числе по данным о трудовой деятельности, внесенными в соответствии с ЗУ "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

При этом стаж за периоды, за которые не внесены данные в Госреестр застрахованных лиц, исчисляется в порядке и на условиях, предусмотренных действовавшим ранее законодательством.

Указано, что до завершения включения в реестр застрахованных лиц недостающих сведений о трудовой деятельности работников данные трудовой книжки используются для учета таких сведений за период до вступления в силу данного закона.

Напомним, принятие этого закона запускает автоматическое начисление пенсий в Украине. Назначение пенсии будет происходить через личный электронный кабинет на вебпортале е-услуг Пенсионного фонда. Это можно будет сделать без заявления лица.

Как писало РБК-Украина, этот закон за основу Рада одобрила в начале сентября 2020 года.

Отметим, в начале июня прошлого года правительство поддержало изменения, которые позволят запустить полноценную работу электронных трудовых книжек. Этот законопроект Кабинет министров передал в Раду.