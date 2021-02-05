В Украине запускают автоматическое начисление пенсий

В Украине запускают полноценную работу электронных трудовых книжек. Соответствующий законопроект №3623 Верховная рада одобрила во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

За документ проголосовали 265 нардепа.

Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

Предусматривается назначение пенсии через личный электронный кабинет на вебпортале е-услуг Пенсионного фонда. Это можно будет сделать без заявления лица.

Согласно документу, Реестр застрахованных лиц формирует и ведет Пенсионный фонд. Включение ПФУ в реестр застрахованных лиц недостающих сведений о трудовой деятельности работников должно состояться в течение пяти лет со дня вступления в силу данного закона. Сведения будут подавать страхователи или застрахованные лица.

Если в системе будут отсутствовать данные о страховом стаже, необходимом для назначения пенсии по возрасту, территориальный орган ПФУ обязан информировать застрахованное лицо об этом и о необходимости их представления.

Напомним, этот закон за основу Рада одобрила в начале сентября 2020 года.

Как писало РБК-Украина, в начале июня Кабмин предложил изменения, которые позволят запустить полноценную работу электронных трудовых книжек. Этот законопроект правительство передало в Раду.

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что накопительная пенсия в Украине может появиться с 1 января 2021 года.