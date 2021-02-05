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Зеленский о санкциях против Козака: для введения были железобетонные причины

Новина українською → Киев, Пятница 05 февраля 2021 18:35
Зеленский о санкциях против Козака: для введения были железобетонные причины Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил введение санкций против нардепа Тараса Козака и его трех телеканалов - "112 Украина", ZiK, NewsOne. Для этого решения были железобетонные причины.

Об этом президент заявил в своем видеоблоге.

Он подчеркнул, что не мог безосновательно ввести санкции против телеканалов, поскольку сам работал на телевиденьи и сталкивался с цензурой там, а также во время концертной деятельности с "Кварталом 95".

"Мог ли кто-то представить, что я, человек, проработавший 20 лет на телевидении, сталкивавшийся с запретами, ненавидящий цензуру, введу решение против телеканалов? Но если это произошло, то значит для этого решения были весомые, железобетонные причины", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что поводом для введения санкций стали исключительно выводы Службы безопасности Украины, а не критика телеканалов.

"Решение СНБО законно, логично, оправдано. А главное - справедливо. И поддержано США, Еврсооюзом, странами "Большой семерки", которые четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов страны", - добавил Зеленский.

Напомним, во вторник президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Тараса Козака. Они включают блокирование телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK сроком на пять лет.

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