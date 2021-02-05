Трамп отказался давать показания в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента

Член палаты представителей США Джейми Раскин в четверг направил письмо адвокату 45-го президента Дональда Трампа с просьбой дать показания в деле об импичменте. Однако Трамп отказался.

Об этом пишет CNN.

Процесс по импичменту начинается во вторник 9 февраля. Раскин утверждает, что показания Трампа необходимы после того, как он оспорил утверждения Палаты представителей о том, что он подстрекал к восстанию в Капитолий.

Адвокаты Трампа быстро ответили на запрос Раскина, написав письмо из трех абзацев, в котором говорится, что запрос является признаком того, что Палата представителей не может доказать свои обвинения против Трампа.

"Использование нашей Конституции для возбуждения дела об импичменте слишком серьезно, чтобы пытаться играть в эти игры", - говорится в письме адвокатов.

Советник Трампа Джейсон Миллер также подтвердил, что бывший президент отклонил запрос.

"Президент не будет давать показания в ходе неконституционного разбирательства", - сказал он.

РБК-Украина писало, что Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Отметим, в случае импичмента Сенат США может вынести на рассмотрение вопрос о запрете Трампу снова баллотироваться на пост президента.