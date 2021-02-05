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Украина снова расширила перечень стран "красной зоны": что изменилось

Новина українською → Киев, Пятница 05 февраля 2021 13:59
Украина снова расширила перечень стран "красной зоны": что изменилось Фото: Украина изменила список стран "красной зоны" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на 5 февраля 2021 года Украина снова расширила перечень стран "красной зоны". На сегодня в него входят 80 стран по сравнению с 74 неделей ранее.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

В частности, одна страна по сравнению с прошлой неделей перешла в "зеленый список" - Суринам.

Однако "красную зону" пополнили Намибия, Ботсвана, Молдова, Кувейт, Малайзия, Мальдивы и Эсватини. Кроме того, в этой зоне находятся популярные среди украинцев Польша, Венгрия, Словакия, Румыния, Чехия, Российская Федерация, Германия, Британия и так далее.

Фото: новый список стран "красной зоны"

"Красная зона" означает, что в этой стране заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине. И после возвращения из таких стран нужно уйти на самоизоляцию на 14 дней с помощью приложения "Вдома" или оперативно в течение суток сделать ПЦР-тест.

При отрицательном тесте самоизоляция не нужна. Также самоизоляцию можно отменить, если есть отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до въезда в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что Чехия изменила порядок предоставления тестов на COVID-19 и в прохождении самоизоляции для приезжих.

Также сообщалось, что ЕС ввел новую "темно-красную" зону COVID-19, и РБК-Украина разбиралось, что это значит.

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