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Зеленский записал видеобращение по-русски и объяснил почему

Новина українською → Киев, Пятница 05 февраля 2021 18:32
Зеленский записал видеобращение по-русски и объяснил почему Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский сегодня записал видеообращение к украинцам. В нем глава государства говорил на русском языке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение в Facebook.

Как пояснил президент, он будет говорить по-русски, чтобы развенчать ложную информацию, которую "вливают в уши" украинцам на русском языке.

"Я продолжаю рассказывать о нашей деятельности. И сегодня я это сделаю на русском языке. Неслучайно. На русском языке, на языке, которым в последнее время нашему народу вливали в уши бесконечные потоки лжи. И развенчивать эту ложь русском я буду правдой на русском языке", - сказал он.

У своєму відеозверненні Президент України Володимир Зеленський детально пояснив, чому ввів у дію рішення РНБО, згідно з...

Posted by Офіс Президента України on Friday, February 5, 2021

Напомним, Зеленский заявил, что Украина не даст никому приватизировать русский язык. Глава государства подчеркнул, что на русском говорят много граждан Украины.

Добавим, недавно вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, какой будет языковая политики Украины в отношении Донбасса после его освобождения.

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