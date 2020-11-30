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Зеленский подал законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для ФОПов

Новина українською → Киев, Понедельник 30 ноября 2020 12:38
Зеленский подал законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для ФОПов Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Отсрочка и снижение размера штрафов поясняются карантином, введенным для граждан

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроект об отсрочке введения регистраторов расчетных операций (РРО). Также предлагается снизить штрафы и отменить возмещение покупателям за жалобу.

Соответствующий законопроект №4439 зарегистрирован в парламенте.

Законопроектом предлагается:

  • отсрочить с 1 апреля 2021 года до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРО) для физических лиц - предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп.
  • отменить механизм компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушениях порядка проведения расчетных операций части суммы штрафов;
  • отменить штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (ПРО);
  • продлить на год (до 1 января 2022 года) применение пониженных размеров штрафов за нарушение отдельных требований закона об использовании программных регистраторов расчетных операций
  • ввести понятие "дистанционные услуги" и предусмотреть неприменение РРО (ПРО) во время оказания дистанционных услуг, расчеты за которые осуществляются исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, из-за введения карантинных ограничений для борьбы с COVID-19 возникла необходимость отсрочки и уточнения отдельных положений законов о внедрении РРО.

Как сообщало РБК-Украина, 17 ноября, Верховная рада провалила законопроект №4313-д об отсрочке кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей.

Напомним, Кабинет министров возобновил программу выплат на детей физических лиц-предпринимателей. Выплаты возобновлены для первой и второй группы плательщиков единого налога в ноябре-декабре 2020 года.

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