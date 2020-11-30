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Санду потребовала вывести войска РФ из Приднестровья

Новина українською → Кишинев, Понедельник 30 ноября 2020 11:52
Санду потребовала вывести войска РФ из Приднестровья Фото: Майя Санду (facebook.com/maia sandu)
Автор: Марианна Присяжнюк

Избранный президент Молдовы Майя Санду выступает за вывод оперативной группы российских войск из непризнанного Приднестровья. Российские военные должны уйти вместе с боеприпасами, которые охраняют в регионе.

Об этом она заявила на большой пресс-конференции.

"Когда мы говорим о присутствии российских войск в ПМР (так называемая Приднестровская молдавская республика, - ред.) - это оперативная группа РФ, по которой нет соглашения о присутствии их на территории Республики Молдова, и позиция Молдовы и в дальнейшем будет основываться на выводе данной группы", - отметила Санду.

По ее словам, требование вывести войска - это не просто декларации.

"Это необходимость. Буду работать с Россией столько, сколько нужно, чтобы решить вопрос вывоза оружия и вывода войск", - добавила Санду.

Напомним, Санду регулярно выступает с заявлениями о недопустимости размещения российских войск в Приднестровье.

"Эта оперативная группа должна быть выведена, боеприпасы должны быть вывезены. Очень важно восстановить территориальную целостность и независимость Республики Молдова", - заявляла она.

При этом в МИД России ее заявления воспринимают как "подрыв усилий по мирному урегулированию".

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Новости Украины Политика Молдова Приднестровье Майя Санду
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