Возможность локдауна сохраняется, но точной даты нет, - Мендель

В Украине сохраняется возможность введения полного локдауна для борьбы с распространением коронавируса. Однако по состоянию на сегодня конкретной даты усиление карантина нет.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в своем Instagram.

По ее словам, на необходимости введения в Украине локдауна сходятся мысли и чиновников, и представителей местных властей, но главное условие - сильный рост заболеваемости коронавирусом.

"Изучаются все возможные сценарии, прогнозы, прорабатываются возможности медицинской системы и экономики. Угроза локдауна зависит от каждого из нас, в частности: как мы придерживаемся мер безопасности, подвергаем ли опасности других", - добавила Мендель.

Напомним, сегодня в Офисе президента должно было состояться совещание с участием представителей правительства и органов местного самоуправления. Совещание было организовано для обсуждения введения в Украине локдауна.

Позже некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники стали называть возможные даты введения локдауна. В частности, возможными датами введения назывались 23 и 24 декабря.

Кроме того, сегодня глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что не исключает введения локдауна в Украине. Он добавил, что Рада также готовится к возможному усилению карантина.

Добавим, министр здравоохранения Максим Степанов называл главное условие введения локдауна в Украине.